Первый замгубернатора Приангарья убыл к месту пожаров в двух домах в Усть-Куте

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов убыл в Усть-Кут, где произошли пожары в двух многоквартирных домах ночью 20 декабря. Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил ему лично на месте держать ситуацию под контролем. Сегодня первый замгубернатора встретится с людьми, оставшимися без жилья в результате происшествий. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) губернатора.