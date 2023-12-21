Первый замгубернатора Приангарья убыл к месту пожаров в двух домах в Усть-Куте

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов убыл в Усть-Кут, где произошли пожары в двух многоквартирных домах ночью 20 декабря. Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил ему лично на месте держать ситуацию под контролем. Сегодня первый замгубернатора встретится с людьми, оставшимися без жилья в результате происшествий. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) губернатора.
Кроме того, Роман Колесов будет работать вместе со специалистами на местах пожаров, чтобы определить ущерб. Также в первой половине дня состоится заседание районной и областной КЧС. Важно скоординировать работу всех профильных ведомств.
Добавим, по последней информации без жилья остались 70 человек, в том числе 14 детей. Пожары в домах произошли из-за короткого замыкания. В результате происшествий мужчина и женщина отравились угарным газом и получили ожоги, их увезли в больницу.