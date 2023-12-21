Суд в США оправдал человека после 48 лет тюремного заключения

Как сообщает AP, Симмонс был оправдан после того, как прокуроры штата пришли к выводу, что ключевые улики по его делу не были переданы адвокатам. Мужчина был осужден по обвинению в убийстве Каролин Сью Роджерс в 1974 году в винном магазине города Эдмонт. Симмонс настаивал на своей невиновности, утверждая, что в момент убийства он находился в Луизиане.