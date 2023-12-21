Суд в США оправдал человека после 48 лет тюремного заключения

Как сообщает AP, Симмонс был оправдан после того, как прокуроры штата пришли к выводу, что ключевые улики по его делу не были переданы адвокатам. Мужчина был осужден по обвинению в убийстве Каролин Сью Роджерс в 1974 году в винном магазине города Эдмонт. Симмонс настаивал на своей невиновности, утверждая, что в момент убийства он находился в Луизиане.
По информации AP, окружной судья Оклахомы Эми Палумбо в июле 2023 года назначила новое судебное разбирательство по делу господина Симмонса. Это произошло после того, как окружной прокурор Вики Бехенна заявила, что прокуроры скрыли важные улики, в том числе показания очевидца, указавшего на виновность других подозреваемых по делу.
Оправдательный приговор позволяет Симмонсу рассчитывать на компенсацию в размере до $175 тыс. от штата и дает возможность подать иск к Оклахома-Сити и правоохранительным органам города, сообщил агентству его адвокат Джо Норвуд. Господин Норвуд уточнил, что до выплаты компенсации может пройти еще много лет, а его подзащитный сейчас живет на пожертвования и лечится от рака, обнаруженного в тюрьме.
Эрдни Кагалтынов