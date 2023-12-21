В Хабаровском крае возбудили дело после массового мора рыбы в реке

В начале июля администрация муниципалитета сообщала, что была обнаружена массовая гибель рыбы в водных объектах реки Большой Мырчан и озера Чля, специалисты отобрали пробы воды. Жителям села Чля в итоге запретили купаться и пользоваться водой из водоемов, где обнаружили мор рыбы, там зафиксировали превышение цианидов, марганца, цинка и других химических веществ.