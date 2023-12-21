65-летняя иркутянка пойдет под суд за повреждение машин и нападение на полицейского

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, в августе и сентябре прошлого, 2022-го, и в мае текущего года. Иркутянка, «испытывая личную неприязнь к владельцам автомобилей, припаркованным под окнами её квартиры, расположенной на первом этаже дома на улице Новаторов», вымещала негатив на машинах.
«Установлено, что от рук обвиняемой пострадали 5 автомобилей, владельцам причинён ущерб на общую сумму более 120 тысяч рублей».
Женщина была настолько во власти своего гнева, что перенесла часть его на дознавателя полиции и двух следователей. На первую она набросилась и нанесла несколько ударов металлической арматурой, а в отношении сотрудников СК ограничилась угрозами.
Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Иркутска.