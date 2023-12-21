Школа в Хабаровском крае заплатит 50 тысяч из-за падения ребенка на физ-ре

Прокуратура провела проверку по обращению матери 3-классницы. В ходе проверки выяснилось, что после падения школьницы со спортивного снаряда помощь ей не оказали, родителям об инциденте не сообщили, а кроме того, отправили домой с занятий без сопровождения.