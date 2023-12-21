Школа в Хабаровском крае заплатит 50 тысяч из-за падения ребенка на физ-ре

Школа № 2 Ванинского района заплатит 50 тысяч рублей компенсации ребенку, который упал на уроке физкультуры со спортивного снаряда, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Прокуратура провела проверку по обращению матери 3-классницы. В ходе проверки выяснилось, что после падения школьницы со спортивного снаряда помощь ей не оказали, родителям об инциденте не сообщили, а кроме того, отправили домой с занятий без сопровождения.
Руководство школы после инцидента не провело служебную проверку.
«Прокурор района внес представление директору школы и направил в суд исковое заявление о взыскании морального вреда в интересах девочки и ее матери. Ванинским районным судом требования прокурора удовлетворены. С ответчика взыскано 50 тысяч рублей», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Решение суда в законную силу не вступило.