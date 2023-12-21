В центре Краснодара в ночь с 20 на 21 декабря прогремело два взрыва

В Краснодаре в ночь с 20 на 21 декабря прогремели взрывы.
О происшествии сообщает «SHOT» со ссылкой на очевидцев. По данным телеграм-канала, громкие звуки были слышны в центральной части кубанской столицы. Всего было не менее двух взрывов, уточняет «SHOT». Тем не менее в краснодарских пабликах многие горожане, проживающие в центре, отметили, что не слышали ничего подозрительного этой ночью.
В Муниципальном центре управления и Единой дежурно-диспетчерской службе города, а также в Оперативном штабе региона по состоянию на 07:30 21 декабря ситуацию не комментировали.
Ранее «НК» писала, что в Краснодаре вечером 19 декабря прогремели взрывы. Причину громких звуков объяснили власти города.