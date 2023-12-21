Волк покусал троих человек в Карагандинской области

Волк около шести утра напал на трёх одиноких путников на окраине Каркаралинска.
По данным областного управления здравоохранения, в центральную районную больницу с укусами животного обратились три женщины.
«У одной женщины множественные укусы, у двух — глубокие укусы. Всем сделаны обработка ран и прививки. Пациенты отпущены на амбулаторное лечение», — сообщила пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что на данный момент ведутся поиски волка.
«Полицейские совместно с органами ветеринарии принимают меры по ликвидации дикого животного», — отметили в пресс-службе ведомства.