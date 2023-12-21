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Волк покусал троих человек в Карагандинской области

Полицейские и ветеринары ищут волка, который покусал трёх человек в Каркаралинске, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.
Источник: Baigenews

Волк около шести утра напал на трёх одиноких путников на окраине Каркаралинска.

По данным областного управления здравоохранения, в центральную районную больницу с укусами животного обратились три женщины.

«У одной женщины множественные укусы, у двух — глубокие укусы. Всем сделаны обработка ран и прививки. Пациенты отпущены на амбулаторное лечение», — сообщила пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что на данный момент ведутся поиски волка.

«Полицейские совместно с органами ветеринарии принимают меры по ликвидации дикого животного», — отметили в пресс-службе ведомства.