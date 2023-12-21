Хабаровчанин убил семейную пару и сжег их дом, сообщает «АиФ-Дальфинорм».
В мае этого года мужчина был в гостях у своих знакомых на улице Тихой в краевой столице. Приятели распивали алкоголь, и во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого гость избил тупым твердым предметом 50-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Пара скончалась.
Чтобы скрыть убийство, хабаровчанин поджег дом и скрылся.
«В ходе расследования уголовного дела при участии сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю проведены необходимые следственные и процессуальные действия, судебные экспертизы, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступлений. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение имущества)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.