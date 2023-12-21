Хабаровчанин убил семейную пару и сжег их дом

В мае этого года мужчина был в гостях у своих знакомых на улице Тихой в краевой столице. Приятели распивали алкоголь, и во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого гость избил тупым твердым предметом 50-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Пара скончалась.