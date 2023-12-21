Начался новый судебный процесс по делу Мухамедиулы

«Нам вменяют хищение по эпизоду о выставке “Шествие “Золотого человека” за период 2017, 2018 и 2019 годы. Сумма хищения — порядка 1,5 млрд тенге. С данным обвинительным актом мы не согласны, потому что вина ничем не подтверждается. Конечно, мы будем доказывать невиновность, существует презумпция невиновности, ее никто не отменял. Надеемся на справедливое и объективное рассмотрение дела в суде первой инстанции и выяснение всех обстоятельств по делу”.