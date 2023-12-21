В Петербурге пресекли деятельность группы автоподставщиков

По версии полиции, в один из дней августа 2021 года на КАД при съезде на Шафировский проспект была устроена инсценировка ДТП: люксовый Mercedes якобы пострадал при столкновении с автомобилем Škoda Fabia, за рулём которого находился 67-летний мужчина, работающий мастером в метрополитене. Водитель Мерседеса выскочил из машины, когда, дескать, произошло непоправимое (а на самом деле, заранее было слегка сломано зеркало заднего вида) и незаметно потёр «шкуркой» кузов иномарки и машину потерпевшего. Перед имитированным столкновением впереди двигалась машина под управлением еще одного участника группы, которая вынудила водителя Škoda оттормозиться перед Mercedes. Шофёр дорогой иномарки представился работником будто бы солидного человека, перевозившим его сына. Роль отпрыска тоже играл один из соучастников.