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Убийцу девочки из Дивногорска требуют пожизненно лишить свободы

КРАСНОЯРСК, 21 декабря, ФедералПресс. В Красноярском суде гособвинение запросило пожизненное лишение свободы Ивану Папенко, который жестоко расправился с 16-летней девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
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Источник: AP 2023

«Пожизненное лишение свободы запросил прокурор Красноярского края Роман Тютюник для убийцы 16-летней девушки из Дивногорска. В целях восстановления социальной справедливости и чтобы предупредить совершение Попенко новых преступлений», — говорится в сообщении.

Свою вину Иван Папенко признал.

Ранее «ФедералПресс» писал, что преступление было совершено 24 июля этого года. Убийство девочки-подростка вызвало широкий общественный резонанс. Известно, что Иван Папенко, будучи пьяным, в тот день находился на виадуке в Дивногорске в поиске жертвы для ограбления. Увидев 16-летнюю девушку, преступник пригрозил ей убийством и увел в лес, где сначала обокрал несчастную, а потом надругался над ней и убил.