Убийцу девочки из Дивногорска требуют пожизненно лишить свободы

Ранее «ФедералПресс» писал, что преступление было совершено 24 июля этого года. Убийство девочки-подростка вызвало широкий общественный резонанс. Известно, что Иван Папенко, будучи пьяным, в тот день находился на виадуке в Дивногорске в поиске жертвы для ограбления. Увидев 16-летнюю девушку, преступник пригрозил ей убийством и увел в лес, где сначала обокрал несчастную, а потом надругался над ней и убил.