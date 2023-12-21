Что известно о гибели годовалого ребенка на трассе в Калининграде?

ДТП произошло 20 декабря около 18:10 на Северном обходе в Гурьевском районе.
По данным полиции, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
В результате ДТП пострадали сам водитель 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, находившаяся на заднем сидении. Они госпитализированы.
В салоне автомобиля также находился мальчик 2022 года рождения без детского удерживающего устройства. Женщина держала его на руках. Ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм.