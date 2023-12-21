Автомобильный боулинг: в центре Владивостока произошло массовое ДТП

Автоавария произошла на Светланской, 109 в районе автобусной остановки «Цирк». Виновником ДТП стал водитель автомобиля Toyota Aqua, который поворачивал на Светланскую в сторону Луговой с второстепенной дороги. Он не уступил дорогу чёрному Toyota Corolla Fielder, который двигался в центр со стороны Луговой. А тот в свою очередь влетел в Subaru Forester, который врезался в припаркованный на обочине автомобиль.