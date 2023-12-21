Один в розыске: москвичи приехали в Приморье, чтобы обчистить сельский дом

В Приморье приговорили к лишению свободы трех мужчин, которые ворвались в жилой дом в селе Новицкое и избили хозяйку помещения. Сделали они это, чтобы забрать деньги женщины, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.
Как поделились в ведомстве, четверо знакомых, находясь в разных городах России, а именно в Москве и в Фокино, договорились совершить преступление. Один из них увидел крупную сумму денег в доме у жительницы села Новицкое. Мужчины договорились собраться вместе и похитить чужое имущество.
На протяжении нескольких дней они изучали маршрут хозяйки дома, чтобы спокойно проникнуть в здание. В марте они приступили к осуществлению плана. Дождались, когда женщина уйдет, сломали пластиковые окна и начали искать деньги.
Получив желаемое, нападавшие скрылись, однако трех из них задержали, четвертый находится в розыске.
Мужчин признали виновными по части 1 статьи 167 УК РФ и части 3 статьи 162 УК РФ. В качестве наказания суд, в зависимости от роли каждого, приговорил их к лишению свободы на срок от 4 лет и месяца до 5 лет и 7 месяцев. Свое наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Ущерб женщине возместили в полном объеме.