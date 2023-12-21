Один в розыске: москвичи приехали в Приморье, чтобы обчистить сельский дом

Мужчин признали виновными по части 1 статьи 167 УК РФ и части 3 статьи 162 УК РФ. В качестве наказания суд, в зависимости от роли каждого, приговорил их к лишению свободы на срок от 4 лет и месяца до 5 лет и 7 месяцев. Свое наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Ущерб женщине возместили в полном объеме.