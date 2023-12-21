Последствия потепления: в Уфе снежные массы рухнули на мужчину и три машины

В первом случае в результате схода снега и наледи с оконного отлива балкона пострадал 34-летний мужчина, который после оказания медпомощи был отпущен. Во втором случае наледь упала на автомобиль «Лада Ларгус». По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, сегодня в Октябрьском районе произошел сход снега на автомобиль «Пежо 301», в Советском районе от схода снега пострадала «Шкода Фабиа».