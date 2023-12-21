Петербуржцу провели четыре операции после падении глыбы льда с крыши

Петербуржец тяжело пострадал из-за падения глыбы льда с крыши. Его в тяжелом состоянии и без сознания доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там ему провели обследование, которое выявило множество травм. Среди них переломы костей носа, трех ребер, тела одного позвонка и отростков другого, разрыв почки, правосторонний краевой пневмоторакс, ушибы, гематомы и другое.
— В борьбе за жизнь пациента выполнено четыре операции: ангиография правой почечной артерии, селективная эмболизация сосудов правой почки, закрытая репозиция, остеосинтез множественных переломов костей таза канюлированными винтами и дренирование правой плевральной полости, — добавили в пресс-службе НИИ скорой помощи.
Профессионализм врачей помог спасти мужчину, несмотря на такие тяжелые травмы. И хотя пациенту еще предстоит период реабилитации, главное, что он остался жив.