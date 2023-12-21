Проделки подростков: на Дону нашли подозреваемых в похищении новогодних игрушек с елки

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством. В отношении родителей правонарушителей собран материал проверки по статье 5.35 КРФобАП “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”, — рассказали в ведомстве.