Проделки подростков: на Дону нашли подозреваемых в похищении новогодних игрушек с елки

Сообщается, что игрушки были похищены с елки, которая установлена на центральной площади города Каменск-Шахтинский. Полицейским удалось установить правонарушителей. Ими оказались трое подростков 2009 и 2007 года рождения. Их могу поставить на учет.
«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством. В отношении родителей правонарушителей собран материал проверки по статье 5.35 КРФобАП “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”, — рассказали в ведомстве.