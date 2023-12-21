Участника террористического нацбатальона осудили в Ростове на 5 лет колонии

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу еще одного участника запрещенного в России террористического батальона «Айдар»*. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Приговор по части 2 статьи 205.4 УК РФ вынесли с учетом смягчающих обстоятельств: подсудимый признал вину и активно сотрудничал со следствием. По итогам слушаний назначили 5 лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, — прокомментировали в инстанции.
Отметим, решение пока вступило в силу, поэтому его еще могут оспорить в апелляционном военном суде.
По данным следствия, в декабре 2017 года на территории ЛНР мужчина добровольно вступил в террористический батальон. Он состоял в нем в должности стрелка — помощника гранатометчика. С июля 2018 года экстремист служил в оперативном резерве первой очереди вооруженного сообщества в должности стрелка.
Напомним, в декабре 2023 года в Ростове-на-Дону на 6 лет колонии общего режима осудили еще одного представителя запрещенного батальона. Также сроки получили отец и сын, состоящие ранее в террористическом сообществе.
* «Айдар» — организация признана экстремистской и запрещена в России.