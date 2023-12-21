Участника террористического нацбатальона осудили в Ростове на 5 лет колонии

По данным следствия, в декабре 2017 года на территории ЛНР мужчина добровольно вступил в террористический батальон. Он состоял в нем в должности стрелка — помощника гранатометчика. С июля 2018 года экстремист служил в оперативном резерве первой очереди вооруженного сообщества в должности стрелка.