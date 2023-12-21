В Ташкенте загорелся пассажирский Mercedes Benz. Сегодня все автобусы этой марки сняли с маршрута

Инцидент произошел 20 декабря в 20:00 на пассажирском автобусе, следующем по маршруту № 151 — «Чингельды — станция метро Буюк Ипак Йули».
«Во время движения автобуса в результате разрыва воздухопровода высокого давления произошло короткое замыкание. Попытки водителя транспортного средства остановить задымление не завершились успехом, короткое замыкание переросло в пламя», — говорится в сообщении транспортной компании.
Пожарно-спасательная бригада устранила пожар в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате происшествия нет. Пострадал лишь моторный отсек автобуса. Сотрудники производственно-технического отдела «Тошшахартрансхизмат» проводят служебную проверку.
В соцсетях распространилась информация, что сегодня на линию не вышел ни один Mercedes Benz. Их заменили автобусами других марок. Это подтвердил и председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев.
«Транспортное средство 2008 года выпуска, оно эксплуатировалось 15 лет. Такого же возраста и остальные автобусы этой марки. Сейчас мы проводим их профилактику — осмотры всех основных систем. После этого они вернутся на маршрут. Сейчас на этой линии работают резервные автобусы MAN и Yutong», — рассказал он корреспонденту Podrobno.uz.