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В Ташкенте загорелся пассажирский Mercedes Benz. Сегодня все автобусы этой марки сняли с маршрута

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера вечером в Мирзо-Улугбекском районе загорелся пассажирский автобус Mercedes Benz. В компании «Тошшахартрансхизмат» заявили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Инцидент произошел 20 декабря в 20:00 на пассажирском автобусе, следующем по маршруту № 151 — «Чингельды — станция метро Буюк Ипак Йули».

«Во время движения автобуса в результате разрыва воздухопровода высокого давления произошло короткое замыкание. Попытки водителя транспортного средства остановить задымление не завершились успехом, короткое замыкание переросло в пламя», — говорится в сообщении транспортной компании.

Пожарно-спасательная бригада устранила пожар в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате происшествия нет. Пострадал лишь моторный отсек автобуса. Сотрудники производственно-технического отдела «Тошшахартрансхизмат» проводят служебную проверку.

В соцсетях распространилась информация, что сегодня на линию не вышел ни один Mercedes Benz. Их заменили автобусами других марок. Это подтвердил и председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев.

«Транспортное средство 2008 года выпуска, оно эксплуатировалось 15 лет. Такого же возраста и остальные автобусы этой марки. Сейчас мы проводим их профилактику — осмотры всех основных систем. После этого они вернутся на маршрут. Сейчас на этой линии работают резервные автобусы MAN и Yutong», — рассказал он корреспонденту Podrobno.uz.