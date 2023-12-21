В Ташкенте загорелся пассажирский Mercedes Benz. Сегодня все автобусы этой марки сняли с маршрута

«Транспортное средство 2008 года выпуска, оно эксплуатировалось 15 лет. Такого же возраста и остальные автобусы этой марки. Сейчас мы проводим их профилактику — осмотры всех основных систем. После этого они вернутся на маршрут. Сейчас на этой линии работают резервные автобусы MAN и Yutong», — рассказал он корреспонденту Podrobno.uz.