Петербуржец, убивший дочь осенью и ее мать весной, получил срок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Житель Петербурга Максим Якубов осужден на 19,5 лет за убийство годовалой дочери и гражданской жены с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«С учетом позиции государственного обвинителя Якубову назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что Якубов в октябре 2020 года в квартире по проспекту Кузнецова в ходе ссоры избил сожительницу и при ней бросил их годовалую дочь на кафельный пол. Ребенок от полученных травм скончался на месте преступления. «Подсудимый убедил женщину не вызывать сотрудников правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба.
Спустя неделю с целью сокрытия следов убийства Якубов в рюкзаке перенес тело в Южно-Приморский парк, где спрятал в труднодоступном месте.
В феврале 2021 года подсудимый, находясь в той же квартире, задушил сожительницу, после чего утопил ее в ванной. Якубов продержал какое-то время тело в квартире, а затем вывез в тот же парк.
Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единодушно признан виновным.