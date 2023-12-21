Жительница Атырауской области зарезала зятя-дебошира

Теперь его теще, если ее вину докажут, грозит до 15 лет тюрьмы. Тем временем в атырауской полиции рассказали, что за год в регионе на бытовой почве произошло пять убийств, зафиксировано девять случаев причинения тяжкого вреда, а также одно преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних.