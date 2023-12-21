Жительница Атырауской области зарезала зятя-дебошира

По информации Astana TV, прибывшие на место стражи порядка установили, что в семье разгорелся очередной конфликт, и 57-летняя женщина схватилась за кухонный нож.
Удар для ее зятя оказался роковым. Мужчина умер на месте.
«Начато расследование по части 1 статьи УК РК по факту смерти человека, произошедшего 20 декабря в городе Кульсары. В настоящее время расследуется состав преступления с получением ответов от жены и соседей погибшего гражданина», — сообщил пресс-секретарь департамента полиции региона Мейрим Ердаулет.
По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже известно, что 27-летний погибший не в первый раз устраивал скандал с дебошем. В этом году его дважды даже отправляли под административный арест.
Теперь его теще, если ее вину докажут, грозит до 15 лет тюрьмы. Тем временем в атырауской полиции рассказали, что за год в регионе на бытовой почве произошло пять убийств, зафиксировано девять случаев причинения тяжкого вреда, а также одно преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних.