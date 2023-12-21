Поезд насмерть сбил женщину в Петербурге. Происшествие остановило четыре электрички

Из-за ЧП встали поезд № 6519 «Петербург — Ораниенбаум-1» и еще три пригородных электрички, рассказали изданию в ОЖД. В пункт назначения они прибыли с опозданиями до получаса. О внеплановой получасовой остановке в районе станции Лигово утром сообщали пассажиры.