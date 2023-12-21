Поезд насмерть сбил женщину в Петербурге. Происшествие остановило четыре электрички

Смертельное происшествие на железнодорожных путях в Красносельском районе Петербурга задержало утром 21 декабря четыре электрички, следовавшие в Ленобласть. Под колеса поезда угодил пешеход.
ЧП случилось в 8:14 на перегоне «Лигово — Стрельна» Октябрьской железной дороги. На станции Сосновая Поляна женщина, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте, попала под колеса поезда, сообщает 47News со ссылкой на транспортную полицию. Полученные ею травмы оказались смертельными.
Из-за ЧП встали поезд № 6519 «Петербург — Ораниенбаум-1» и еще три пригородных электрички, рассказали изданию в ОЖД. В пункт назначения они прибыли с опозданиями до получаса. О внеплановой получасовой остановке в районе станции Лигово утром сообщали пассажиры.