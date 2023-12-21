СМИ сообщают о задержании директора БелАЗа

Пока информацию о задержании руководителя официально не подтвердили ни на самом предприятии, ни в одной из правоохранительных структур. По данным источника портала, проблемы у Никифоровича возникли «за старые грехи».
Сергей Никифорович возглавил БелАЗ в 2020 году, сменив одного из самых опытных белорусских топ-менеджеров Петра Пархомчика, назначенного министром промышленности.
Интересно, что в последнее время о работе предприятия не было негативной информации. Наоборот, недавно в Минпроме БелАЗ приводили в пример за привлечение более 200 млн рублей в инвестпроекты. Позднее также сообщалось, что за эти средства БелАЗ строит в Орше новый современный завод.