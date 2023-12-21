СМИ сообщают о задержании директора БелАЗа

Интересно, что в последнее время о работе предприятия не было негативной информации. Наоборот, недавно в Минпроме БелАЗ приводили в пример за привлечение более 200 млн рублей в инвестпроекты. Позднее также сообщалось, что за эти средства БелАЗ строит в Орше новый современный завод.