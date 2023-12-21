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СМИ сообщают о задержании директора БелАЗа

Появилась информация о задержании генерального директора ОАО «БелАЗ» Сергея Никифоровича. Об этом со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией на предприятии» написала Tochka.by.
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Источник: AP 2023

Пока информацию о задержании руководителя официально не подтвердили ни на самом предприятии, ни в одной из правоохранительных структур. По данным источника портала, проблемы у Никифоровича возникли «за старые грехи».

Сергей Никифорович возглавил БелАЗ в 2020 году, сменив одного из самых опытных белорусских топ-менеджеров Петра Пархомчика, назначенного министром промышленности.

Интересно, что в последнее время о работе предприятия не было негативной информации. Наоборот, недавно в Минпроме БелАЗ приводили в пример за привлечение более 200 млн рублей в инвестпроекты. Позднее также сообщалось, что за эти средства БелАЗ строит в Орше новый современный завод.