«Избил до смерти и лег спать». Белорус убил мать на глазах у сожительницы из-за денег на выпивку

Криминальная драма произошла в райцентре 8 июня. В тот день пинчанин сходил с матерью в банк за ее пенсией, и потребовал дать ему деньги на выпивку. Женщина дала сыну 50 рублей, которые он сразу же потратил на алкоголь. После распитого дома спиртного мужчина захотел еще и стал требовать деньги, но больше не получил.