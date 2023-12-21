«Избил до смерти и лег спать». Белорус убил мать на глазах у сожительницы из-за денег на выпивку

В Пинске будут судить 34-летнего мужчину, убившего мать из-за денег на выпивку. Подробности сообщили в УСК по Брестской области.
Криминальная драма произошла в райцентре 8 июня. В тот день пинчанин сходил с матерью в банк за ее пенсией, и потребовал дать ему деньги на выпивку. Женщина дала сыну 50 рублей, которые он сразу же потратил на алкоголь. После распитого дома спиртного мужчина захотел еще и стал требовать деньги, но больше не получил.
— Я еще раз попросил, но она стала гыркаться со мной, ну я ей и дал пощечину. Встал, взял за волосы и начал тянуть, — рассказывает преступник на видео СК.
В ходе ссоры фигурант впал в ярость и стал жестоко избивать престарелую мать на глазах у сожительницы, нанеся пенсионерке не менее 21 удара по жизненно важным органам. Когда женщина затихла, оставил ее и начал искать деньги. Найденную небольшую сумму наличности преступник передал сожительнице, которую отправил за алкоголем, а сам лег спать.
Проснувшись через какое-то время, мужчина понял, что мать не дышит. Он приказал сожительнице стереть с ее лица кровь и вызвать скорую помощь. Приехавшим врачам подозреваемый сказал, что травмы, возможно, его мать получила по дороге домой при падении. И сразу же расспросил медиков, как ему получить пособие на погребение.
— Выявленные травмы прямо указывали на криминальный характер их получения, и подозреваемый мужчина был задержан сотрудниками милиции, — рассказали в пресс-службе.
Экспертиза показала, что тяжкие травмы погибшая не могла получить при падении. А при проверке показаний на месте, фигурант рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.
Задержанному пинчанину инкриминируют разбой с причинением тяжкого телесного повреждения и убийство с особой жестокостью (ч.3 ст. 207, ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.