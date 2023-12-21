В Екатеринбурге на стройке погиб рабочий

«Сегодня 21 декабря 2023 года, около 15:00 на территории строящегося объекта работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа», — рассказали в ведомстве. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту ЧП организована проверка, в ходе которой будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности на объекте. Также выясняется, являлся погибший сотрудником организации или был наемным работником.