Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске

«Волк прыгнул на меня и схватил за левое плечо. Протащил больше метра, примерно. Хорошо, что полицейские подоспели вовремя. Они сбили его машиной. Благодарна им за спасение. Я беременна. Боялась и за себя, и за ребёнка. Я была в таком шоке, что передать не могу. Сильный зверь. Я каждый день отвожу старшего ребёнка в школу. Много бродячих собак. Автобусов нет, только такси. А тут ещё и волк появился. Очень страшно», — рассказала пострадавшая.