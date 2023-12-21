В Молдове 11-летний ребенок умер в больнице: Родители говорят, что мальчик скончался после укола антибиотика

Бабушка умершего мальчика рассказала, что укол ребенку сделали без предварительной аллергопробы. Позже родители рассказали, что их сын родился с пороком сердца, но проблем со здоровьем из-за этого у него не было. Врачи в свою очередь заявили, что не знали о диагнозе.