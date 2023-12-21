В Молдове 11-летний ребенок умер в больнице: Родители говорят, что мальчик скончался после укола антибиотика

В больнице Оргеева сразу после госпитализации скончался 11-летний мальчик. Ему поставили диагноз «пневмония». По словам родителей, их ребенок потерял сознание сразу после того, как ему ввели антибиотик. Врачи два часа пытались реанимировать пациента, но безуспешно.
Представители больницы утверждают, что не могут назвать причину смерти ребенка до того, как будет проведена экспертиза, передает tv8.md.
Бабушка умершего мальчика рассказала, что укол ребенку сделали без предварительной аллергопробы. Позже родители рассказали, что их сын родился с пороком сердца, но проблем со здоровьем из-за этого у него не было. Врачи в свою очередь заявили, что не знали о диагнозе.
Полиция Оргеева возбудила по данному факту уголовное дело.