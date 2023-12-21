Более 15 погибших и десятки раненых: что известно о стрельбе в Праге

В полиции сообщили, что вся прилегающая к университету территория закрыта, ведется поиск пострадавших и эвакуация людей. Судя по всему, нападавший по имени Давид Козак был один. По свидетельству очевидцев, он использовал длинноствольное оружие с оптикой.