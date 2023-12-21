Более 15 погибших и десятки раненых: что известно о стрельбе в Праге

В полиции сообщили, что вся прилегающая к университету территория закрыта, ведется поиск пострадавших и эвакуация людей. Судя по всему, нападавший по имени Давид Козак был один. По свидетельству очевидцев, он использовал длинноствольное оружие с оптикой.
Позднее в спасательной службе Чехии сообщили о 15 погибших, включая стрелка. Кроме того, 9 человек тяжело ранены, у 5−6 ранения средней степени тяжести, а до 10 человек получили легкие ранения. В службе говорят, что цифры пострадавших еще могут измениться.
Карлов университет в Праге был основан в 1348 году и является старейшим и крупнейшим в Центральной и Восточной Европе.