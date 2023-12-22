В Красноярском крае за халатность осудят начальника РЭС и его заместителя

В Красноярском крае завершено расследование в отношении бывшего начальника электрических сетей и его заместителя, которые обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом рассказали в Следственном комитете.

По версии следствия, в мае 2022 года начальник Абанского РЭС и его заместитель — главный инженер, не организовали мероприятия, направленные на поддержание безопасных и безаварийных режимов работ и исправности оборудования электрических сетей.

Они не обеспечили уборку травы рядом с трансформаторами, проведение техобслуживания воздушных линий, ремонтных работ и т. п. , что впоследствии привело к короткому замыканию. Также они не обеспечили отключение либо ограничение потребления электроэнергии.

В результате 7 мая 2022 года при сильном порыве ветра произошёл обрыв проводов, а также короткое замыкание, в результате чего сухая трава загорелась. В селе Березовка Абанского района произошёл пожар. Были уничтожены жилые дома и хозпостройки на сумму более 4 млн рублей.