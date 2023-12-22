В Красноярском крае за халатность осудят начальника РЭС и его заместителя

В Красноярском крае завершено расследование в отношении бывшего начальника электрических сетей и его заместителя, которые обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом рассказали в Следственном комитете.
По версии следствия, в мае 2022 года начальник Абанского РЭС и его заместитель — главный инженер, не организовали мероприятия, направленные на поддержание безопасных и безаварийных режимов работ и исправности оборудования электрических сетей.
Они не обеспечили уборку травы рядом с трансформаторами, проведение техобслуживания воздушных линий, ремонтных работ
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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