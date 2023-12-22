Деда Мороза и Снегурочку спасли от непогоды в ВКО

«Замерзающим Дед Морозу и Снегурке на помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО, которые на высокопроходимой технике эвакуировали их с автодороги. “Путников” обогрели и проинструктировали еще раз, как опасно выезжать в метель. Также спасатели показали, как подготовить автомобиль к зимней дороге. И вручили Дедушке Морозу мешок, в который уложили трос, провод для “прикуривания”, запас горючего, лопату, фонарик, теплые вещи, продукты питания, запасное зарядное устройство для телефона», — говорится в сообщении.