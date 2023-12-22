Мужчину обвиняют в убийстве племянника в зимовье в Иркутской области

63-летнего жителя Нижнеилимского района обвинили в убийстве племянника в зимовье. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
— По версии следствия 12 октября 2023 года мужчина находился в лесу на берегу реки Коченга. Он поругался с племянником, с которым вместе охотился, и выстрелил в него из ружья. 44-летний потерпевший скончался на месте, — говорят в СУ СК России по Приангарью.
Об убийстве мужчина рассказал знакомым, после чего его задержали полицейские и следователи. Уголовное дело направили в Нижнеилимский суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что иркутянка не может забрать у бывшего супруга сына, которого с ней оставил суд.