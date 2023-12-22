Прокуратура края организовала проверку в Кедровом кадетском корпусе

По предварительным данным, в начале сентября этого года учащиеся 11 класса нашли «воздушку» в одном из незапертых кабинетов (оружие использовалось в учебных целях), а после этого устроили стрельбу в спальне. В результате одного из выстрелов пострадал 17-летний кадет — пуля попала в область левых ребер. Парню оказана первая помощь.