Прокуратура края организовала проверку в Кедровом кадетском корпусе

22 декабря прокуратура Красноярского края организовала проверку в Кедровом кадетском корпусе. Накануне стало известно, что в этом учебном заведении подросток ранил своего одноклассника из пневматической винтовки.
По предварительным данным, в начале сентября этого года учащиеся 11 класса нашли «воздушку» в одном из незапертых кабинетов (оружие использовалось в учебных целях), а после этого устроили стрельбу в спальне. В результате одного из выстрелов пострадал 17-летний кадет — пуля попала в область левых ребер. Парню оказана первая помощь.
— О случившемся кадеты никому не докладывали и утаили этот факт, — добавили в ведомстве.
Кроме этого, в распоряжении прокуратуры оказалось видео, на котором старшие воспитанники вытирают доску пятиклассником. Также поступила информация о периодическом избиении младшеклассников в этом кадетском корпусе.
Устанавливаются все причины произошедшего. Пневматическая винтовка изъята.