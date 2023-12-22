Во Владивостоке задержан наркоман, который пугал жителей Первореченского района

«В рамках операции “Должник”, сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции гражданина, уклонявшегося от уплаты штрафов. В ходе работы с данным мужчиной было установлено, что он являлся героем ранее опубликованного скандального видео. В отношении 34-летнего ранее судимого местного жителя составлен административный протокол», — рассказали в ведомстве.