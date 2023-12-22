Во Владивостоке задержан наркоман, который пугал жителей Первореченского района

Во Владивостоке полицейские задержали наркозависимого гражданина, пугавшего жителей дома на улице Карбышева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
«В рамках операции “Должник”, сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции гражданина, уклонявшегося от уплаты штрафов. В ходе работы с данным мужчиной было установлено, что он являлся героем ранее опубликованного скандального видео. В отношении 34-летнего ранее судимого местного жителя составлен административный протокол», — рассказали в ведомстве.
В отношении ранее судимого местного жителя составлен административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Материалы направлены в суд.
Отмечается, что мужчина раскаялся в содеянном и принёс свои извинения.
Напомним, ранее в сети появились видео с камер наблюдения, установленных в подъезде многоквартирного дома на улице Карбышева. На кадрах запечатлен неизвестный мужчина, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.