Женщина и двое ее детей пропали в Акмолинской области

По информации пресс-службы ведомства, 21 декабря в 23.52 в отдел полиции поселка Бестобе поступило сообщение от местной жительницы с просьбой оказать содействие в поиске ее матери Альфии Нуретдиновой 1981 года рождения и двух ее маленьких детей 2022 и 2023 годов рождения. По словам старшей дочери, несколькими часами ранее мама с младшими сестренками вышла от знакомых, но домой так и не вернулась, при этом женщина перестала выходить на связь. В настоящее время на поиски без вести пропавших ориентирован личный состав отдела полиции Бестобе и УП Степногорска. К мероприятиям подключились волонтеры, ориентировки распространены по социальным сетям и мессенджерам.