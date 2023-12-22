Водитель сбил полицейского и протащил его на капоте в Рудном

Кроме того, в ведомстве отметили, что назначено служебное расследование в отношении действий стража порядка, чтобы дать объективную оценку произошедшему. Согласно части 3 статьи 380 УК РК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок..