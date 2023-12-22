Водитель сбил полицейского и протащил его на капоте в Рудном

По информации на официальном медиапортале министерства, инцидент произошел сегодня, 22 декабря, днем на улице Корчагина. Водитель автомобиля марки Toyota остановился под знаком «парковка для инвалидов».
Рядом с данной парковкой находится и пост полиции. Патрульный, который заметил нарушение, подошел к автомобилю и сделал замечание водителю. Тот, в свою очередь, отреагировал агрессивно и, проигнорировал требования стража порядка, попытался скрыться с места событий. Полицейский преградил путь машине, но это не остановило водевиля — он совершил наезд и протащил стража порядка на капоте 50 метров, отметили в ведомстве. После нажал на педаль тормоза, отчего страж порядка упал с капота, и скрылся с места нарушения.
Вскоре удалось установить личность и задержать нарушителя — им оказался 35-летний горожанин. В настоящее время ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти».
Кроме того, в ведомстве отметили, что назначено служебное расследование в отношении действий стража порядка, чтобы дать объективную оценку произошедшему. Согласно части 3 статьи 380 УК РК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок..