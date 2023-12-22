Нижегородского активиста оштрафовали за дискредитацию армии на 250 тысяч рублей

Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал адвокат оппозиционера Алексей Матасов.



Илье Мясковкого признали виновным по пяти эпизодам противозаконной деятельности. По каждому эпизоду оппозиционер оштрафован на 100 тыс. руб. Итоговый штраф назначен путем частичного сложения наказаний.



Как писал «Ъ-Приволжье», Илью Мясковского судили за публикацию фото антивоенных граффити и одиночных пикетов. Кроме того, в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела за посты в паблике «Нижегородское гражданское движение». Эксперты сочли эти публикации антиконституционными. Обвинение просило отправить Илью Мясковского в колонию на 3,5 года.



Подробнее о том, за что судили нижегородского активиста — в материале «Ъ-Приволжье» «Эксперты написали на пять».



Андрей Репин.