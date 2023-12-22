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В Ростове-на-Дону часть балкона обвалилась у старинного здания

Кадры с места происшествия опубликовали местные жители в социальных сетях.
В Ростове-на-Дону часть балкона обвалилась у старинного здания
Источник: ВК

Инцидент произошел 22 декабря на Большой Садовой, 86. Часть балкона рухнула прямо на пешеходную часть, где каждый день проходят тысячи горожан. К счастью, в этот раз никто не пострадал.

— Хорошо, что это случилось не днём, и никого не убило. Но балкон продолжает сыпаться, — рассказал местный житель в социальных сетях.

Дом построен в 1953 году. Судя по обрушающемуся балкону, он нуждается в реставрации. Однако состояние пятиэтажного дома не считается аварийным. Сейчас там проживают 36 жильцов, а на первом этаже здания находится отделение Сбербанка.