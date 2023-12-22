В Алматы автобус въехал в группу людей, есть погибшие

«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК. Назначена экспертиза».