О состоянии пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Алматы, среди них несовершеннолетний

Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 2 с диагнозом — перелом костей левой стопы. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая", — сообщили в управлении здравоохранения.