О состоянии пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Алматы, среди них несовершеннолетний

"В результате ДТП пострадало 7 человек. Трое погибли до приезда службы скорой медицинской помощи. Трое взрослых госпитализированы в Городскую клиническую больницу № 7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра.
Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 2 с диагнозом — перелом костей левой стопы. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая", — сообщили в управлении здравоохранения.