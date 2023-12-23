Ивлеевой посулили арест вслед за самым голым участником её скандальной вечеринки

Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party («Почти голая вечеринка»), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во всевозможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего «бесовского» в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.