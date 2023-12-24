Десять волонтеров не вернулись на Украину из-за границы

Чиновник сообщил, что выдал разрешение на выезд волонтерам организаций «Единая Украина» и «Аджалык». Они привезли на Украину обещанную гуманитарную помощь, сделали фото и отчитались. После этого волонтеры решили выехать за границу во второй раз и не вернулись обратно.
«Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы», — сказал господин Прокудин на видео, которое опубликовано у него в Telegram-канале.
Украинский телеведущий Алексей Печий ранее на этой неделе также сообщил о решении остаться в Европе после командировки в Брюссель. «24 канал» назвал его поступок позорным, а гендиректор медиахолдинга «Люкс» Роман Андрейко заявил, что шокирован произошедшим.
На Украине ранее развернулась дискуссия о мобилизации уехавших за рубеж. С такой идеей изначально выступил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью иностранным СМИ. Хотя в ведомстве посчитали, что его слова извратили, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал инициативу.
Леонид Уварчев