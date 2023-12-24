Десять волонтеров не вернулись на Украину из-за границы

Чиновник сообщил, что выдал разрешение на выезд волонтерам организаций «Единая Украина» и «Аджалык». Они привезли на Украину обещанную гуманитарную помощь, сделали фото и отчитались. После этого волонтеры решили выехать за границу во второй раз и не вернулись обратно.