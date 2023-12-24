Волк, напавший на жителей в Каркаралинске, оказался «домашним»

Напомним, в Карагандинской области волк покусал трёх женщин, одна из которых беременна. Две женщины пострадали достаточно серьёзно. Волк буквально вырвал из них куски плоти. В городских и семейных чатах прислано 100500 сообщений о волках, которые буквально заполонили Каркаралинск.