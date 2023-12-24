Мощный пожар охватил билборды, павильоны и торговые дома в Есике

«На момент прибытия первых пожарных подразделений в 03:40 торговые павильоны, магазины и кровля ТД “Пассаж” были охвачены огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре. Принятыми мерами в 06:20 пожар был локализован и в 07:40 ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1958 кв. м». Пресс-служба ДЧС Алматинской области.