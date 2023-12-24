Мощный пожар охватил билборды, павильоны и торговые дома в Есике

Согласно информации пресс-службы ДЧС Алматинской области, на месте горели навес, билборды, торговые павильоны по продаже штор и ковров, мебельного и продуктового магазина «Со склада» с переходом на кровлю торгового дома «Пассаж» и переходом на торговый дом «Шамшат».
На место пожара незамедлительно были направлены силы и средства департамента.
«На момент прибытия первых пожарных подразделений в 03:40 торговые павильоны, магазины и кровля ТД “Пассаж” были охвачены огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре. Принятыми мерами в 06:20 пожар был локализован и в 07:40 ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1958 кв. м». Пресс-служба ДЧС Алматинской области.
Отмечается, что не допущено распространение огня на близстоящий торговый дом «Халифа», склад одежды и мебельный магазин.
Жертв и пострадавших нет.
Для выяснения причины пожара на место были направлены начальник отдела дознания и испытательной пожарной лабаз ДЧС Алматинской области.
«В ликвидации пожара были задействованы 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников 3 единицы техники дорожной патрульной службы, 6 работников и 2 единицы техники бригады скорой медицинской помощи», — резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр» в Астане. Посетителей и работников торгового центра тогда эвакуировали.