Что известно о гибели боксера Альберта Родионова в ДТП на Кубани?

Трехкратный победитель первенств России, победитель первенства Европы, боксер Альберт Родионов разбился в страшной аварии на территории Краснодарского края.
Погибшему спортсмену не было 30 лет. У него остались жена и семилетняя дочь.
Соболезнования семье и близким боксера принесла Федерация бокса России. Кроме того, в федерации пообещали взять на себя связанные с погребением расходы и помочь семье.
Похороны Альберта Родионова должны состояться 24 декабря в городе Волжский Волгоградской области.
Как сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в окружении погибшего спортсмена, в момент ДТП он на «Ладе» возвращался домой с похорон матери. В пути Альберт не справился с управлением и врезался в отбойник.