В Сети были найдены ролики с нападениями на людей, на них наткнулись сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Позже полицейские задержали двух 16-летних подростков по подозрению в совершении правонарушений. Их полностью изобличили в пяти нападениях. Известно, что пострадавшие работают дворниками, среди них две женщины и трое мужчин. За исключением одной женщины, остальные пострадавшие являются гражданами иностранных государств.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербург в рамках расследования уголовного дела «азербайджанской мафии» доставлен блогер Турал Мамедов.
Петербургские дворники стали жертвами нападений со стороны подростков
В Санкт-Петербурге задержали подростков, подозреваемых в нападении на дворников. Почти всеми жертвами стали граждане ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В Сети были найдены ролики с нападениями на людей, на них наткнулись сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).