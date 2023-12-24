Петербургские дворники стали жертвами нападений со стороны подростков

В Сети были найдены ролики с нападениями на людей, на них наткнулись сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).



Позже полицейские задержали двух 16-летних подростков по подозрению в совершении правонарушений. Их полностью изобличили в пяти нападениях. Известно, что пострадавшие работают дворниками, среди них две женщины и трое мужчин. За исключением одной женщины, остальные пострадавшие являются гражданами иностранных государств.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербург в рамках расследования уголовного дела «азербайджанской мафии» доставлен блогер Турал Мамедов.



