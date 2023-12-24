ВСУ выпустили по селу Зерново Брянской области более 30 снарядов

Богомаз уточнил, что пострадал один человек. «По уточненным данным, по селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — проинформировал глава региона.