ВСУ выпустили по селу Зерново Брянской области более 30 снарядов

«Под обстрелом украинских террористов село Зерново Суземского района. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов», — написал он.
Как сообщил губернатор, на месте дежурят бригады скорой помощи и оперативные службы.
Богомаз уточнил, что пострадал один человек. «По уточненным данным, по селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — проинформировал глава региона.
По его словам, в результате обстрела частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение. «Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы», — написал губернатор.