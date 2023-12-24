Протестующие в Белграде попытались сломать двери администрации города

Видеозаписи протестов публикуют очевидцы в соцсетях. Демонстранты c помощью флагштоков снесли дверь и разбили окно. Они бросают в здание камни и пивные банки, а также уничтожают камеры видеонаблюдения. Участники беспорядков также используют фаеры. На видео видны сотни протестующих с сербскими флагами у здания администрации.