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Протестующие в Белграде попытались сломать двери администрации города

В Сербии протестующие, которые не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери. Об этом 17 декабря сообщил корреспондент «РИА Новости».

Видеозаписи протестов публикуют очевидцы в соцсетях. Демонстранты c помощью флагштоков снесли дверь и разбили окно. Они бросают в здание камни и пивные банки, а также уничтожают камеры видеонаблюдения. Участники беспорядков также используют фаеры. На видео видны сотни протестующих с сербскими флагами у здания администрации.

Как сообщает сербская газета «Вечерние новости», в ближайшее время в связи с происшествием ожидается срочное обращение президента Сербии Александра Вучича к нации.

Ранее представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах.

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