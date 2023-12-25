Перед Новым годом в Свердловской области будут слышны взрывы

«25, 26, 27, 28 и 29 декабря 2023 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере “Пещерный” ООО “Краснотурьинск-Полиметалл”. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — говорится на сайте администрации городского округа. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.