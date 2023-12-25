МО РФ сообщило, что тульские десантники за неделю уничтожили более 10 беспилотников ВСУ

«Подразделения противовоздушной обороны воздушно-десантных войск постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю одно из подразделений ПВО тульских десантников сбило в небе над нашими позициями более 10 разведывательных беспилотников ВСУ», — говорится в распространенном сообщении.