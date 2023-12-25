Войска «Центра» отразили атаки 12-й бригады спецназначения «Азов» и 63-й бригады ВСУ

«В районе Торского участка и Серебрянского лесничества подразделения мотострелковой бригады при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения “Азов”. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен один беспилотный летательный аппарат», — сказал Савчук.